Американский аналитик раскрыл, как Россия расправится с НАТО

Победа России в конфликте с Украиной приведет к выходу США из НАТО и роспуску альянса. Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщил об этом на своем YouTube-канале .

«Безусловно, победа России в конфликте на Украине также станет концом НАТО. Тут и вопросов нет. НАТО уже разваливается у нас на глазах. <…> Это игра, и она закончена», — сказал он.

По мнению аналитика, Североатлантический альянс распадется из-за того, что его покинет ключевой участник — США. Макгрегор убежден, что без американцев, опираясь только на Европу, НАТО не сможет существовать. Он не решился оценить сроки, но заявил, что ликвидация объединения неизбежна.

Ранее о вступлении в НАТО задумалась Ирландия. Треть жителей страны выступила за присоединение вслед за Швецией и Финляндией из-за якобы существующей российской угрозы.