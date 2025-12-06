На Украине одной фразой оценили переговоры с Россией в ОАЭ

Буданов оценил переговоры с Россией в Абу-Даби фразой «там все чудесно»

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов коротко высказался о встрече делегаций республики и России в Абу-Даби в конце ноября. Его процитировало издание «РБК-Украина».

Журналисты попросили главу ГУР оценить переговорный процесс по урегулированию конфликта и напомнили о встрече российской и украинской делегаций в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Там все чудесно», — сказал Буданов.

В интервью он не стал раскрывать детали, сославшись на то, что любые переговоры о прекращении боевых действий должны «оставаться в тени» для успешного завершения. Буданов отметил, что в связи с этим нужно подождать.

Ранее глава ГУР Украины назвал территориальные уступки одним из условий для завершения конфликта. По его словам, это позволит прекратить противостояние и минимизировать людские потери на поле боя.