Буданов оценил исход конфликта с Россией с потерей территорий в обмен на мир

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* признался, что лично он не определился, как относиться к условиям завершения конфликта с Россией в обмен на территориальные уступки. Его слова привело издание Il Foglio .

Буданов* отметил, что есть две точки зрения: первая — Украина не должна уступать территории, а другая — такие уступки позволят прекратить конфликт и минимизировать людские потери.

«Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что смысл лежит в области философии. Потеря хотя бы одного миллиметра земли для меня — плохой исход. Но если принять другую точку зрения, то избавление нас от тысяч смертей — благо», — объяснил он.

Глава ГУР Украины добавил, что укрепление Украины полностью зависит от постоянной и коллективной поддержки ее партнеров.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам без уступок территорий.

*Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.