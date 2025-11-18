В Кремле предупредили о последствиях коррупционного скандала в Киеве

Вспыхнувший на Украине коррупционный скандал однозначно повлечет за собой последствия, однако каким будет его окончание, пока прогнозировать трудно. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Трудно сейчас сказать, во что это выльется. Однозначно можно констатировать, что скандал вряд ли останется без последствий», — процитировало его РИА «Новости».

Журналисты интересовались у Пескова, отразится ли коррупционный скандал на финансовой поддержке Украины со стороны Европы, есть ли риск нового Майдана.

НАБУ анонсировало начало масштабной операции в сфере энергетики на прошлой неделе. Бюро опубликовало снимки с набитыми иностранной валютой сумками и провело обыски у экс-министра энергетики и нынешнего главы Минюста Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

СМИ писали, что специалисты НАБУ нагрянули и к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Он покинул Украину.

В деле о коррупции фигурируют многие украинские чиновники.