На учениях «Запад» в Белоруссии присутствовали американцы

Американские военные посетили учения «Запад» по приглашению Белоруссии. Об этом сообщило агентство Reuters .

Помимо американцев, за маневрами наблюдали представители еще 23 стран, в том числе два государства НАТО: Турция и Венгрия.

Агентство назвало присутствие американских военных сигналом об оттепели в отношениях Белоруссии и Белым домом. По информации издания, два офицера США на камеру пожали руку министра обороны республики Виктора Хренина и поблагодарили за приглашение.

«Мы покажем вам все, что вас интересует. Все, что вы захотите. Можете поехать туда и посмотреть, пообщаться с людьми», — сказал глава Минобороны Белоруссии американцам.

Из-за учений Польша направила к границе Белоруссии около 40 тысяч солдат. Министр обороны республики также предупредил об усилении воздушного пространства страны за счет британских и французских истребителей.