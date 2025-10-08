На Twitch впервые стримерша родила в прямом эфире
Популярная стримерша Fandy родила дочь в прямом эфире. Трансляция процесса шла в ее аккаунте на Twitch. Такое произошло впервые в истории платформы.
За процессом домашних родов в бассейне наблюдали больше 23 тысяч человек. Во время трансляции интернет-пользователи отправляли блогерше донаты и пытались устроить голосование по выбору имени.
В чате отметился даже CEO Twitch Дэн Клэнси — он поздравил Fandy с рождением девочки. Стримерша назвала дочь Луной Фандих.
