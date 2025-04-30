На Тайване учительница девять раз переспала с 12-летним школьником и родила от него

ETtoday: на Тайване учительница родила от 12-летнего школьника

Philippe Lissac / GODONG
Фото: Philippe Lissac / GODONG/www.globallookpress.com

На Тайване учительницу приговорили к 17 годам тюрьмы за совращение школьника. Об этом сообщило издание ETtoday.

Согласно документам суда города Таоюань, преподавательница средней школы сблизилась с учеником и девять раз занялась с ним сексом. Все это происходило в феврале–июне 2020 года. В результате учительница забеременела и родила.

Во время расследования женщина заявила, что шестиклассник сам «проявил инициативу». Следствие отвергло эту версию — учительницу приговорили 17 годам и шести месяцам тюрьмы. Осужденная подала апелляцию.

В Великобритании молодую сотрудницу тюрьмы на острове Шеппи обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными. Надзирательница предстанет перед судом.

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