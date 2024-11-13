На свадьбе в Пакистане погибли 22 человека

Минимум 22 человека скончались при падении автобуса, который перевозил гостей свадьбы и саму невесту, в реку на севере Пакистана. Об этом сообщил телеканал Dawn , ссылаясь на спасателей.

«Во вторник утонули 22 человека после того, как перевозивший их автобус упал в реку в округе Диамер в Гилгит-Балтистане… Машина была частью свадебной процессии», — отметили авторы материала.

Невеста выжила, с разными травмами ее госпитализировали. Как уточнили журналисты, президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил соболезнования родственникам погибших.

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