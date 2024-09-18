«На страже суверенитета». Кремль исключил угрозу Армении от ОДКБ

Кремль не согласен с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов», — подчеркнул он.

Россия будет терпеливо доводить эту позицию до армянского руководства. Вопрос взаимодействия с ОДКБ относится к области суверенных прав Армении на выбор тактических и стратегических путей развития, добавил официальный представитель Кремля. Страна является для России близким партнером, подчеркнул он.

Пашинян ранее попытался оправдать заморозку участия Армении в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету страны. Власти сочли это решение удовлетворительным.