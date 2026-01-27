На Сицилии десятки домов повисли над пропастью из-за оползня
На Сицилии в конце января десятки жилых домов повисли над обрывом, образовавшимся в результате оползня. Об этом сообщило местное издание Virgilio Notizie.
«Ситуация критичная», — заявил мэр города Нишеми Массимилиано Конти.
Во время шторма обрушился четырехкилометровый участок утеса. В городе эвакуировали больше тысячи жителей. По словам Конти, обстановка продолжает ухудшаться. Ожидаются новые оползни.
Ранее стало известно, что оползень сдвинулся и занял часть двора жилого дома в Адлере. Часть территории участка уже засыпало землей.
В зоне угрозы оказалось 13-этажное здание, которое располагается прямо под склоном.