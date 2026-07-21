На Шри-Ланке выявили свыше 76 тысяч случаев заражения лихорадкой денге

На утро к понедельнику более 76 тысяч случаев заражения лихорадкой денге зарегистрировали на Шри-Ланке. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Национального подразделения по борьбе с денге (NDCU) Минздрава страны.

Месячная динамика показывает рост заражений — в мае — 8,6 тысячи заболевших, в июне — 21,5 тысячи, а за неполный июль — около 22 тысячи.

Всего с начала 2026 года выявили 76 028 зараженных. Также в ведомстве подтвердили 53 летальных исхода.

Больше всего заболевших отметили на западе и юге острова. Основные очаги — районы Коломбо, Матара, Гампаха и Галле.

Лихорадка денге — вирусное заболевание, которое может протекать как легко, так и в тяжелой форме. Передается через укусы комаров Aedes.

Ранее генконсульстве России на Мальдивах рассказали туристам, как не заразиться лихорадкой денге. Нужно использовать репелленты и носить закрытую одежду.