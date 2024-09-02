На Шри-Ланке из-за ловли ящериц будут судить двух туристов из России

Двое российских туристов на Шри-Ланке пять дней провели в изоляторе в ожидании суда. Полиция задержала молодых людей из-за ловли ящериц, сообщил Telegram-канал Shot .

Правоохранители поймали с поличным двух путешественников 29 августа. По информации издания, одному из туристов 17 лет, а второму — 21 год. Их обвинили в нарушении природоохранного законодательства и доставили в отдел полиции.

Вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников отметил, что россиян могли задержать, чтобы выманить у путешественников деньги. По его словам, родителям молодых людей полицейские уже предлагали «встретиться и договориться».

Россиян сегодня доставят в суд города Эмбилипития, добавил источник канала.

Власти Шри-Ланки отменили визы для россиян с 1 октября. Эксперты предполагают, что в 2025 году страну посетят около 2,5 миллиона туристов. В посольстве Шри-Ланки подтвердили, что страна ожидает увеличения потока российских путешественников.