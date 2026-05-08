На Шпицбергене заработало самое северное радио на русском языке

По данным канала, Шуберт зимовал в поселке Баренцбург и именно там решил открыть собственную станцию. На эту идею его подтолкнули интерес к радио и вдохновение от последнего сезона сериала «Очень странные дела».

С запуском проекта помогла местная угольная компания. Она выделила помещение и организовала ремонт. После этого Шуберт нашел оборудование, подготовил студию и вышел в эфир.

Сейчас на радиостанции работают два сотрудника-добровольца. Они рассказывают слушателям о погоде, предупреждают о появлении белых медведей и приближении норвежских полицейских к поселку, а по вечерам делают юмористический обзор новостей. Пока радиостанция доступна только местным жителям, но в будущем создатель хочет расширить вещание.

Ранее итальянский документалист Симоне Гвида посетил российский поселок Баренцбург на Шпицбергене и признался, что считает его самым необычным местом из всех, где ему доводилось бывать.