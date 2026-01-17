«Здесь нельзя умирать». Итальянец рассказал о шокирующей жизни в российском поселке

Итальянский документалист Симоне Гвида побывал в российском поселке Баренцбурге на Шпицбергене и назвал его самым необычным местом. Эмоциональное видео из путешествия он опубликовал на своем YouTube‑канале .

Он описал поселок как построенный по лекалам социализма: советские слоганы, панельные дома для шахтеров, общая столовая, памятник Ленину.

«Все это — остатки ушедших дней, но они до сих пор рассказывают историю этого места», — отметил Гвида.

Особое впечатление на него произвел местный врач Виталий — единственный терапевт в округе.



«Здесь у нас с пациентами весьма теплые близкие отношения. Иногда они звонят мне даже в два часа ночи за помощью, и я должен отвечать», — поделился врач.

Терапевт также объяснил утверждение Гвиды, что на острове нельзя ни родиться, ни умереть. По его словам, дети там могут находиться только в возрасте от одного года, а пенсионеров нет вовсе. На Шпицбергене нельзя жить до смерти. Виной всему — вечная мерзлота: тела не разлагаются и могут стать добычей для белых медведей.

Гвида признался, что знак «Осторожно, медведи» там воспринимают очень серьезно. Местные рассказывали о звере, который недавно подошел к границе поселка, норвежцы следили за ним с вертолета.

«Каждый выход на улицу в Баренцбурге — это режущий холод в лицо и мысль: кто меня дернул на улицу выйти?» — подвел итог итальянец.

Ранее на Шпицбергене белый медведь едва не загрыз мужчину. В последний момент тот запрыгнул на снегоход и спасся от хищника.