На Шпицбергене оштрафовали капитана, разбудившего белого медведя

Разбудившего белого медведя на Шпицбергене норвежца оштрафовали на 5000 долларов

Власти архипелага Шпицберген оштрафовали капитана судна, который намеренно разбудил гудком спящего белого медведя. Об этом сообщила пресс-служба местного губернатора.

Инцидент случился в Ломфьорде, в проливе Хинлопен. Животное спало на берегу, когда капитан дал гудок. Медведь проснулся и ушел, пассажиры пожаловались властям.

«Губернатор считает, что такие действия были преднамеренными и нарушили покой белого медведя. Нарушителя оштрафовали на 50 тысяч норвежских крон», — отметили в администрации.

Мужчине вменили нарушение законодательства об охране окружающей среды Шпицбергена. Он заплатил штраф. Местные правила строго запрещают без необходимости беспокоить, привлекать, преследовать или пугать белых медведей.

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