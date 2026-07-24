На шедшем на Украину из США сухогрузе произошел взрыв
На грузовом судне Christiana, которое направлялось из США на Украину, произошла авария. Взрыв прогремел, когда сухогруз находился в Черном море, сообщил ТАСС со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.
Судно перевозило уголь и шло под флагом Либерии из Норфолка в украинский порт. Румынская сторона предполагает, что авария произошла из-за удара морского дрона или взрыва мины.
ЧП зарегистрировали, когда сухогруз был в исключительной экономической зоне Румынии, примерно в 22 морских милях к юго-востоку от порта Сфынту-Георге.
Экипаж подал сигнал бедствия, информация о пострадавших не поступала. В район ЧП направили вертолет и суда SAR Apollo и SAR Artemis Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море.
Ранее беспилотник атаковал в Черном море принадлежащий Турции сухогруз Mv Reyhan Sarı. Судно перевозило уголь из Тамани в Трабзон. В результате удара один человек погиб, еще трое пострадали.