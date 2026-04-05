Шансы выжить ничтожны. У кита Тимми обнаружили новые раны

У горбатого кита, который уже несколько дней не может выбраться с мелководья у берегов Балтийского моря в Германии, обнаружили новые повреждения. Вопрос об усыплении животного не рассматривают, хотя, по мнению экспертов, шансов на его спасение крайне мало.

Из-за падения уровня воды на теле горбатого кита Тимми стали видны раны, которых не было заметно раньше. Министр окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тилль Бакхаус пояснил, что они могли быть нанесены гребным винтом судна. Также есть следы, вероятно, от рыболовной сети, сообщила телерадиокомпания NDR .

Мы знаем, что низкое содержание соли в воде уже нанесло животному серьезный вред. Но нам нужны достоверные данные и мы намерены получить их сегодня.

С 31 марта Тимми лежит на мелководье залива Кирхзее на острове Пель, к северу от Висмара. По мнению специалистов и защитников морской среды, животное, скорее всего, умрет. Однако эксперты не могут точно сказать, сколько Тимми еще осталось.

Его кожа сильно повреждена, но он дышит и издает звуки. Региональные власти не рассматривают возможность усыпления животного. Кита продолжают поливать водой из разбрызгивателей, чтобы хоть как-то облегчить его мучения.