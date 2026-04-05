Шансы выжить ничтожны. У кита Тимми обнаружили новые раны
NDR: специалисты заметили новые травмы у кита Тимми, застрявшего в Германии
У горбатого кита, который уже несколько дней не может выбраться с мелководья у берегов Балтийского моря в Германии, обнаружили новые повреждения. Вопрос об усыплении животного не рассматривают, хотя, по мнению экспертов, шансов на его спасение крайне мало.
Из-за падения уровня воды на теле горбатого кита Тимми стали видны раны, которых не было заметно раньше. Министр окружающей среды Мекленбурга — Передней Померании Тилль Бакхаус пояснил, что они могли быть нанесены гребным винтом судна. Также есть следы, вероятно, от рыболовной сети, сообщила телерадиокомпания NDR.
Мы знаем, что низкое содержание соли в воде уже нанесло животному серьезный вред. Но нам нужны достоверные данные и мы намерены получить их сегодня.
Тилль Бакхаус
С 31 марта Тимми лежит на мелководье залива Кирхзее на острове Пель, к северу от Висмара. По мнению специалистов и защитников морской среды, животное, скорее всего, умрет. Однако эксперты не могут точно сказать, сколько Тимми еще осталось.
Его кожа сильно повреждена, но он дышит и издает звуки. Региональные власти не рассматривают возможность усыпления животного. Кита продолжают поливать водой из разбрызгивателей, чтобы хоть как-то облегчить его мучения.
«Мы не можем просто избавить его от страданий»
В субботу на рыночной площади Висмара собралось множество людей, чтобы выразить сочувствие киту, оказавшемуся в бедственном положении. Многие обвинили министра окружающей среды Бакхауса в бездействии. Они потребовали привлечь внешних экспертов, чтобы найти лучшее решение для животного — будь то спасение или гуманная эвтаназия. Однако Бакхаус наотрез отказался убивать кита.
Этого здесь не произойдет. Мы не можем просто избавить его от страданий любыми необходимыми средствами.
Тилль Бакхаус
Пока кит жив, он имеет право на спасение, подчеркнул министр.
Кита весом около 15 тонн обнаружили на песчаной отмели у Тиммендорфер-Штранда 23 марта. Спустя три дня экскаваторы прорыли рядом с ним канал.
На следующий день, 27 марта, кит смог самостоятельно уйти в открытое море, но вскоре снова вернулся к берегу и оказался на мелководье в Висмарском заливе. Впоследствии ему удавалось удаляться от суши, но 31 марта он вновь застрял.
Кит получил в СМИ прозвище Тимми из-за названия общины Тиммендорфер-Штранд.