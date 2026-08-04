На Сейшелах провели крупнейшую операцию по поиску потерявшихся россиян

На Сейшельских островах завершилась масштабная поисково-спасательная операция по поиску двух туристов из России, которые заблудились во время прогулки по острову Маэ и провели ночь в лесу. Об этом сообщило местное издание Seychelles News Agency .

По данным агентства, Ангелина Сочугова и Андрей Бучевский отправились на экскурсию в район Анс-Мажор. Возвращаясь обратно, они решили пройти по лесной тропе через район Кап-Терне, однако с наступлением темноты потеряли ориентировку и не смогли найти дорогу. Туристы связались со спасателями по мобильному телефону, после чего полиция начала поисковую операцию.

Как сообщили представители полиции, эта операция стала крупнейшей в истории Сейшельских островов по поиску пропавших туристов. Россиян обнаружили еще ночью, однако из-за темноты и сложного рельефа эвакуировать их смогли только утром. Около 09:00 морская полиция доставила их на пляж Бэ-Терне, где был припаркован их автомобиль.

Сама Ангелина позже с юмором отреагировала на произошедшее в своем телеграм-канале. После завершения поисков девушка также пошутила, что «попала в полицию второй раз за год в другой стране» и даже «в новости Сейшел».

Ранее в Ленинградской области спасатели нашли троих детей в лесу, которые ушли на рыбалку и заблудились. Их обнаружили в районе железнодорожной станции Назия в Кировском районе.