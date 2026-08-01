Трех заблудившихся детей нашли в Ленобласти

В Ленинградской области спасатели нашли трех детей в лесу, которые ушли на рыбалку и заблудились. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Спасатели поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга нашли детей в районе железнодорожной станции Назия в Кировском районе. Они не нуждались в медицинской помощи.

«Поисково-спасательные работы завершены», — уточнили в ведомстве.

В МЧС напомнили о правилах безопасности при походе в лес. Следует предупредить близких о своем маршруте, взять с собой заряженный телефон, воду и свисток. За детьми нужно следить и одних не отпускать в незнакомой местности.

Ранее на Сахалине добровольцы нашли пенсионерку, которая заблудилась и провела в лесу почти пять суток.