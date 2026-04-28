Финский политик Армандо Мема предложил европейским странам ввести санкции против самих себя. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Таким образом представитель «Альянса свободы» отреагировал на новость о новых рестрикциях Евросоюза в отношении России. Политик счел, что у Брюсселя нет морального права наказывать другие страны.

По мнению Армандо Мемы, Евросоюз сам постоянно нарушает международные правила. Политик обвинил европейских лидеров в разжигании конфликта с Россией и указал на то, что Брюссель игнорирует нарушения международного права со стороны Израиля.

«Европе следует наложить санкции на саму себя», — резюмировал Мема.

Главной проблемой «западных элит» Мема счел двойные стандарты. Политик считает, что власти стран Евросоюза пытаются навязывать свою волю всему миру.

Армандо Мема представляет финскую партию «Альянс свободы» (Vapauden liitto), она выступает за выход страны из Евросоюза и НАТО. У «Альянса свободы» нет ни одного места в парламенте Финляндии.

Евросоюз утвердил новые санкции в отношении России 23 апреля. В числе прочих под рестрикции попал и музыкант Тимати.