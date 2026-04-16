На саммите БРИКС могут обсудить введение новой литературной премии

На ближайшем саммите БРИКС вполне могут обсудить введение новой международной литературной премии. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель президента России по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, любая подобная премия требует серьезной подготовки. Швыдкой выразил мнение, что ее должны учреждать государства, а не общественники.

«Хотелось бы, чтобы на ближайшем саммите БРИКС вопрос подняли. Думаю, что это реально. Тогда она обретет реальное качество», — отметил спецпредставитель президента России.

Ранее писатель Захар Прилепин назвал Нобелевскую премию «постколониальной» и предложил создать международную литературную премию вместе с Африкой, Латинской Америкой, Индией и Китаем. Президент Владимир Путин отмечал, что выступившие против спецоперации на Украине деятели культуры решили проигнорировать события в Иране.