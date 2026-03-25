Президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре заявил, что выступившие против спецоперации деятели культуры вряд ли что-то написали о сегодняшних событиях на Ближнем Востоке. Стенограмму мероприятия, проходящего в режиме видеоконференции, опубликовали на сайте Кремля.

Писатель Евгений Прилепин обратился к главе государства с просьбой поддержать начинание о введении литературной премии БРИКС, так как Нобелевская в последние десятилетия превратилась в «постколониальную премию», политический инструмент. Он напомнил, что после начала СВО 20 бывших ее лауреатов по литературе подписали антивоенное письмо.

«Вы сказали про тех, кто подписывал всякие письма, я так понимаю, что после начала СВО. Но уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», — согласился Путин с писателем.

Ранее российский лидер встретился в Кремле с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры, в числе которых были вокалистки Большого театра. Путин пошутил, что дирижер Валерий Гергиев, возглавивший театр, и сам не ест, не спит и своим артистам не дает.