На российско-эстонской границе скопилась очередь со стороны Эстонии

Внушительная очередь из желающих въехать в Россию образовалась перед пунктом пропуска в Нарве. Людей видно на открытой трансляции с внешней камеры у КПП.

Как отметило РИА «Новости», люди устанавливают палатки во время ожидания. Очередь растянулась практически до монумента Narva. На прилегающей стоянке припарковано более 50 машин.

В начале лета в Санкт-Петербургской таможне предупредили об изменениях порядка работы эстонского КПП «Нарва-1» с 15 июня 2026 года, которое может отразиться на ситуации с очередями на переходе. При этом работа российского МАПП «Ивангород» останется прежней: пункт работает непрерывно.

Ранее очередь со стороны Китая образовалась на границе в Приморье. Десяткам китайских туристов пришлось по несколько часов провести в ожидании в автомобильном пункте пропуска «Пограничный».