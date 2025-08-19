На протестах в Сербии во время ночных беспорядков задержали 19 человек

Полиция задержала 19 человек на протестах в Сербии

Правоохранители задержали 19 человек на антиправительственных акциях протеста в Сербии. Об этом сообщило агентство EFE. .

Демонстрации прошли в Белграде и других городах. Во время акции начались беспорядки и столкновения митингующих с полицией.

Участники протестов разгромили штаб-квартиру правящей Сербской прогрессивной партии.

Обстановка обострилась в сербских городах на прошлой неделе. Протестующие в ночные часы блокируют дороги и идут на противостояние с полицией.

Ранее шесть полицейских пострадали на акциях в Сербии, сообщил глава МВД республики Ивица Дачич. Протестующие также пытались заживо сжечь сторонников правящей партии в Нови-Саде.