На промзоне в Суиндоне прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в одном из районов города Суиндон в Великобритании. Об этом сообщил Sky News .

ЧП произошло на территории промзоны Граундвелл. Полицейские начали эвакуацию местных жителей. Людей, живущих в расположенных рядом регионах, попросили не выходить из дома и закрыть окна.

Компания, на чьей территории случился взрыв, заявила о сильном пожаре на складе. Спасатели начали ликвидировать огонь. На месте происшествия работают бригады медиков и пожарных.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что во время взрыва их дома затряслись.

