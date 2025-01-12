Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X в пух и прах разнес премьер-министра Великобритании Кира Стармера за помощь Украине, несмотря на внутренние проблемы в стране. Боуз опубликовал саркастический мем с Владимиром Зеленским.

На опубликованном фото британского премьера и Владимира Зеленского можно заметить две надписи. Первое предложение: «Мои люди отчаялись, они замерзают и голодают», — кажется, должно быть адресовано главе киевского режима.

Однако второй текст меняет это представление: «Мне очень жаль это слышать, мистер Стармер», — указано в нем, что может намекать на тяжелое положение самих британцев.

По словам Боуза, в Великобритании наблюдается рост числа продовольственных банков для малоимущих, а пенсионеры сталкиваются с финансовыми трудностями, оплачивая счета за отопление. Преступность также остается на высоком уровне. На фоне этих проблем правительство выделяет дополнительные средства для поддержки Украины.

В прошлом месяце глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил, что его страна получила финансовую поддержку от Великобритании и Японии в размере одного миллиарда долларов. Ранее он также заявлял, что правительство утвердило бюджет на 2025 год, который предусматривает дефицит в 38,5 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал президента Украины попрошайкой и шантажистом. Пользователи социальной сети X активно отреагировали на публикацию ирландского журналиста Чея Боуза, который назвал Фицо «замечательным человеком» после слов о Зеленском. Они призвали остановить творящееся безумие.