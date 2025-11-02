На Дне мертвых в Мексике убили мэра, который боролся с наркокартелями

Неизвестные убили мэра города Уруапан Карлоса Мансо — они выстрели по его кортежу во время празднования Дня мертвых в штате Мичоакан. Об этом сообщила газета El País .

По ее данным, 40-летний мэр скончался в больнице. Ранения получили член горсовета и один из телохранителей. Полиция задержала двух подозреваемых, еще одного нападавшего ликвидировали.

Стрельбу открыли на городской площади после выступления мэра по случаю фестиваля свечей в Уруапане. Преступники выстрелили как минимум пять раз.

По информации издания, Марсо получил большую известность благодаря борьбе с наркокартелями и неоднократно просил обеспечить ему федеральную защиту.

Особое внимание градоначальник уделял противостоянию быстро растущей группировке «Новое поколение Халиско» (Cártel de Jalisco Nueva Generación). В августе правоохранители арестовали предполагаемого лидера группировки Рене Бельмонте, по прозвищу Рино.

Ранее на трассе в Мексике нашли пять обезглавленных тел. После ареста в США одного из сыновей основателя наркокартеля в штате Халиско начались локальные уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур.