Пять обезглавленных тел нашли на трассе в Мексике

Сотрудники Национальной гвардии Мексики обнаружили пять обезглавленных тел на трассе Лагос-де-Морено — Сан-Луис Потоси в штате Халиско. Региональная прокуратура региона начала расследование. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство штата.

В прокуратуре уточнили, что служащие подтвердили обнаружение пяти мужских тел, одетых в черные штаны и завернутых в черные полиэтиленовые пакеты.

«Также обнаружение еще одного мешка, в котором находились, по всей видимости, головы жертв, возраст которых до сих пор установить не удалось», — заявили в надзорном ведомстве.

Штат Халиско накрыло волной преступности более месяца назад. После ареста в США одного из сыновей основателя наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка и сооснователя картеля 76-летнего Исмаэля Эль Майо Самбады Гарсии там начались точечные уличные столкновения и акты вандализма с участием картелей и силовых структур.

В прошлом году сотрудники прокуратуры штата Халиско обнаружили 45 мешков с частями человеческих тел в ущелье Мирадор-дель-Боске. Останки принадлежали и мужчинам, и женщинам.