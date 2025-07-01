Магаданские рыбаки нашли неизвестное науке «странное существо»

В Магадане рыбаки нашли на берегу моряне известное науке «странное существо», похожее на мозг. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Рыбаки напугались странного существа в Магадане. Нечто, похожее на мозг, пока не опознали даже гидробиологи», — написали авторы канала.

На кадрах можно увидеть объект круглой формы оранжевого цвета, как будто состоящий из нескольких частей, соединенных между собой.

По словам местных рыбаков, неизвестное существо выбросило на берег в районе реки Ойра. Сначала они решили, что это просто высохшая и потрескавшаяся икра, но она не бывает такого размера. Рыбаки добавили, что это существо «явно живое или недавно было таким».

Журналисты отметили, что имеются различные версии относительно происхождения этого объекта, начиная с того, что это сросшийся коралл и заканчивая минеральной конкрецией. Только ученые считают, что ни одна из них не подходит.

Ранее в Великобритании неизвестное существо растерзало двух овец и ягненка в поле.