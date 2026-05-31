На первом «трампофоне» неправильно изобразили американский флаг

На корпусе смартфона Trump Mobile T1 не хватает полос на флаге США. Об этом сообщило РИА «Новости». .

В числе первых пользователей аппаратов оказалось большое число журналистов и блогеров. В соцсетях многие из них обратили внимание, что на нарисованном на телефоне американском флаге не хватает полос — дизайнеры изобразили 11 вместо положенных 13.

При этом на февральских рекламных материалах картинка на задней крышке была правильной, в отличие от реальных гаджетов.

Телефоны T1 стоимостью 499 долларов выпустила компания американского президента Дональда Трампа.

Новый смартфон с золотистым корпусом анонсировали еще в июне 2025 года после запуска сети сотовой связи Trump Mobile, которая также принадлежит семье американского лидера. Продажи начались в середине мая после нескольких переносов сроков.