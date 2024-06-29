На первом митинге после дебатов Байден потерялся и открыл рот, пока жена делала всю работу

Американский лидер Джо Байден выглядел очень отстраненным позади своей супруги Джилл во время митинга в Северной Каролине. Такое мнение выразил бизнесмен и совладелец консервативного новостного портала Trending Politics Коллин Рагг в соцсети X .

Митинг стал первым предвыборным мероприятием президента после его дебатов с экс-главой Штатов Дональдом Трампом.

«Джо стоит неловко и выглядит совершенно потерянным позади своей жены на предвыборном митинге в Роли, Северная Каролина, после своего провального выступления на дебатах», — написал Рагг.

Бизнесмен задал риторический вопрос у подписчиков: «Кто здесь настоящий президент?». Этим он намекнул, что жене политика приходится делать все за него. Также он прикрепил видео с мероприятия. На нем видно, как Джилл стоит за трибуной и скандирует речь. Сзади расположился Байден. Он приоткрыл рот и потерянными глазами смотрел на публику.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американский лидер решил участвовать во втором раунде предвыборных дебатов в сентябре. При этом американские эксперты и сами граждане США раскритиковали главу государства за провал на первом этапе.