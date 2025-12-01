На переговорах в Майами американцы и украинцы обсуждали отказ от членства в НАТО

Представители США и Украины на прошедших 30 ноября переговорах в Майами обсудили сценарий мирного урегулирования, при котором Украина лишится возможности вступить в НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN .

По информации источника журналистов, при таком раскладе республика не сможет вступить в альянс без согласия всех его членов, а также России. При этом Украину не станут заставлять юридически и официально отказываться от стремления стать частью НАТО.

«Если США захотят договориться с Россией в двустороннем порядке об условиях многосторонних гарантий, Украина не примет участие в процессе», — заявил неназванный американский чиновник.

Издание добавило, что финальное решение по компромиссу примет президент Украины Владимир Зеленский. Страна подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году, а в Конституции страны закреплено стремление к членству в альянсе.

Ранее президент США Дональд Трамп обозначил основную проблему Украины в переговорах по урегулированию.