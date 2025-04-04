На острове царит паранойя. Жители Крузенштерна от страха перед Россией стали учить русский

«Некоторые жители острова учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его захватить», — написали журналисты.

В то же время стоит отметить, что у другой части местного населения наблюдается настороженность в отношении русскоязычного общения. На острове «царит паранойя», авторы материала обратили внимание на то, что некоторые жители Крузенштерна поддерживают связь с родственниками в России через социальные сети.

Сотрудник издания сообщил, что на острове есть американцы, которые наблюдают за деятельностью российских военных на соседнем острове через бинокли. В то же время он отметил, что у многих жизнь там становится все более тяжелой и безрадостной.

Остров Крузенштерна, также известный как Малый Диомид или Ингалик/Игналук, расположен в центре Берингова пролива. Это один из островов Диомида, которые также называют островами Гвоздева. Площадь острова составляет 7,3 квадратных километра, а население на 2011 год — 135 человек.

Остров назван в честь русского мореплавателя Ивана Крузенштерна. На острове расположен поселок Диомид, который относится к зоне переписи населения Ном на Аляске.

Почти 96% жителей Аляски — это коренные жители или американские индейцы. В четырех километрах от острова Крузенштерна расположен остров Ратманова, который является частью архипелага Диомида. В переводе с инуитского его название означает «большой», а с чукотского — «имэлин». Между островами Крузенштерна и Ратманова проходит граница между Россией и США, а также линия перемены дат.

Ранее землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло на территории американского штата Аляска. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на расстоянии 71 километра к юго-востоку от города Николай. Очаг природного явления находился на глубине 8,8 километра.