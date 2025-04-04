На острове царит паранойя. Жители Крузенштерна от страха перед Россией стали учить русский
Economist: жители острова Крузенштерна учат русский, опасаясь захвата Россией
На острове Крузенштерна в штате Аляска царит крайне напряженная атмосфера. Как сообщило издание The Economist, некоторые жители начали изучать русский язык, опасаясь возможного захвата Россией.
«Некоторые жители острова учат русский язык на случай, если когда-либо Россия попытается его захватить», — написали журналисты.
В то же время стоит отметить, что у другой части местного населения наблюдается настороженность в отношении русскоязычного общения. На острове «царит паранойя», авторы материала обратили внимание на то, что некоторые жители Крузенштерна поддерживают связь с родственниками в России через социальные сети.
Сотрудник издания сообщил, что на острове есть американцы, которые наблюдают за деятельностью российских военных на соседнем острове через бинокли. В то же время он отметил, что у многих жизнь там становится все более тяжелой и безрадостной.
Остров Крузенштерна, также известный как Малый Диомид или Ингалик/Игналук, расположен в центре Берингова пролива. Это один из островов Диомида, которые также называют островами Гвоздева. Площадь острова составляет 7,3 квадратных километра, а население на 2011 год — 135 человек.
Остров назван в честь русского мореплавателя Ивана Крузенштерна. На острове расположен поселок Диомид, который относится к зоне переписи населения Ном на Аляске.
Почти 96% жителей Аляски — это коренные жители или американские индейцы. В четырех километрах от острова Крузенштерна расположен остров Ратманова, который является частью архипелага Диомида. В переводе с инуитского его название означает «большой», а с чукотского — «имэлин». Между островами Крузенштерна и Ратманова проходит граница между Россией и США, а также линия перемены дат.
Ранее землетрясение магнитудой 5,3 по шкале Рихтера произошло на территории американского штата Аляска. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки на расстоянии 71 километра к юго-востоку от города Николай. Очаг природного явления находился на глубине 8,8 километра.