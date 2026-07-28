У побережья Камчатки случилось землетрясение магнитудой 5,5

В Тихом океане зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр находился в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского (административный центр Алеутского муниципального округа). Об этом сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

«Координаты: 56.0227, 164.8813. Расстояние от ПК: 521. Глубина (КМ): 63.7. Магнитуда (Ml): 5.5. 116 километров от села Никольского», — заявили сейсмологи.

Специалисты установили, что подземный толчок случился в 16:42 по камчатскому времени (07:42 по московскому). В Никольском колебания почвы не ощущались более чем на три балла. Информации о пострадавших или разрушениях не зафиксировали. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 3,6 случилось в Сочи. Глубина подземных толчков составила пять километров.