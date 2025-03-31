На одной скале с Линкольном. Трампу прочат место на Рашморе

Министр внутренних дел США Даг Бергум заявил, что на горе Рашмор «определенно найдется место» для лица Дональда Трампа. Об этом он сообщил в интервью Ларе Трамп — невестке президента и ведущей нового шоу на Fox News .

Разговор вышел в эфир вскоре после того, как Трамп подписал указ, дающий Бергуму право пересматривать судьбу памятников, демонтированных при администрации Байдена, если они, по мнению властей, искажают историческую правду.

«Служба национальных парков подчиняется министерству внутренних дел, а гора Рашмор — в их ведении. Многие интересуются, появится ли когда-нибудь на монументе лицо Дональда Трампа. Как вы думаете?» — спросила Лара Трамп.

«Ну, место там точно есть», — ответил Бергум. Он добавил, что к 250-летию независимости США в 2026 году на горе Рашмор и по всей стране пройдут масштабные праздничные мероприятия.

Это не первая попытка включить Трампа в число высеченных в скале президентов. Конгрессвумен от Флориды Анна Полина Луна ранее предлагала соответствующий законопроект вскоре после начала второго срока Трампа. Поддержку этой идеи озвучивали и аналитики Fox News.

Если инициативу реализуют, Трамп окажется в компании Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.