Конгрессвумен предложила добавить профиль Трампа на гору Рашмор

Will Oliver - Pool via CNP
Фото: Will Oliver - Pool via CNP/Global Look Press

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна предложила добавить на гору Рашмор скульптурный портрет Дональда Трампа. Об этом она написала в соцсети X.

«Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почета», — написала она.

На горе в Южной Дакоте высечены скульптурные портреты четырех президентов США — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Трамп вступил в должность президента 20 января. В своей инаугурационной речи он заявил, что Бог спас его, чтобы он смог снова сделать Америку великой страной, пообещал создать самую сильную в мире армию и заявил, что хочет войти в историю как миротворец.

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