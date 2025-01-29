Конгрессвумен предложила добавить профиль Трампа на гору Рашмор

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна предложила добавить на гору Рашмор скульптурный портрет Дональда Трампа. Об этом она написала в соцсети X .

«Его выдающиеся достижения для нашей страны и успех, которого он будет добиваться, заслуживают высочайшего признания и почета», — написала она.

На горе в Южной Дакоте высечены скульптурные портреты четырех президентов США — Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Трамп вступил в должность президента 20 января. В своей инаугурационной речи он заявил, что Бог спас его, чтобы он смог снова сделать Америку великой страной, пообещал создать самую сильную в мире армию и заявил, что хочет войти в историю как миротворец.