На Нью-Йорк обрушился снежный шторм

Нью-Йорк накрыло снегом — покров в некоторых районах мегаполиса составит до 12 сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По информации национальной метеослужбы, в некоторых округах может выпасть до 30 сантиметров осадков.

На фоне сильного снегопада на улицы Манхэттена вышли рабочие и уборочная техника. Синоптики не исключают, что метель, обрушившаяся на регион, станет одной из сильнейших за последние годы. Больше всего снега выпадет на севере и северо-востоке штата.

Ранее специалисты спрогнозировали аномальную погоду в Турции. На территории страны ударят морозы, ощущаемая температура упадет на четыре-десять градусов минимум на неделю. Также жителей республики предупредили о снегопадах, гололедице и транспортном коллапсе. Из-за морозов может пострадать и сельское хозяйство.

Генеральное управление метеорологии Турции подтвердило, что снег с дождем и снегопады пройдут на севере, в центральной части и на востоке страны.