«На немцах шапка сгорела»: Лавров ответил на вызов посла в МИД Германии

Вызов посла России в Берлине в МИД Германии после публикации адресов немецких производителей беспилотников показал, что власти страны осознали последствия своих действий. Об этом в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поведение правительства Германии глава внешнеполитического ведомства проиллюстрировал русской поговоркой о воре.

«На немцах шапка сгорела. Значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих. Выводы, которые мы сделали из этого, уже достаточно широко обсуждались политологами, и эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства», — заявил Лавров.

Министерство иностранных дел ФРГ вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева в минувший понедельник, 20 апреля. В официальном заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что причиной стали «прямые угрозы России против целей в Германии».

Так в ведомстве отреагировали на публикацию Министерства обороны с адресами европейских оборонных предприятий, занимающихся производством беспилотников для ВСУ. Среди них оказались два завода из Мюнхена.