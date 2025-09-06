Более 150 человек задержали на пропалестинской акции в Лондоне

В Лондоне во время акции в поддержку пропалестинского движения Palestine Action произошли столкновения с полицией. Скотленд-Ярд сообщил, что в городе задержали около 150 человек за различные нарушения, включая нападения на сотрудников и демонстрацию поддержки запрещенной организации.

В полиции уточнили, что протестующие пытались помешать работе правоохранителей, применяя силу и оскорбления. Несколько участников арестовали именно за нападения. Акция завершилась массовыми задержаниями.

В Британии после скандалов сменились ключевые министры. Заместитель премьер-министра Анджела Рейнер ушла в отставку после обвинений в недоплате налогов при покупке квартиры.