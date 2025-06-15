Митинг против Трампа собрал 30 тысяч человек

На митинг против политики Трампа в Лос-Анджелесе вышли 30 тысяч человек

Число участников митинга в Лос-Анджелесе против политики американского президента Дональда Трампа составило не менее 30 тысяч человек. Об этом сообщила мэр города Карен Басс в соцсети Х .

«Это мощно: 30 тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест», — написала она.

Протесты против действующего президента США начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, связанных с рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля.

Демонстранты жгли машины, били витрины магазинов и соорудили баррикады на улицах мегаполиса. После этого Белый дом приказал ограничить рейды и аресты.