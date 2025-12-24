На месте крушения ливийского самолета в Турции нашли черный ящик

На месте крушения самолета с ливийской военной делегацией нашли черный ящик. Об этом сообщил в эфире телеканала TRT Haber министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, расшифровка самописца уже началась. Обломки самолета разбросало на площади около трех квадратных километров. Ерликая выразил соболезнования семьям погибших и властям Ливии.

Самолет Falcon 50 накануне вечером вылетел из аэропорта Анкары и направился в сторону Триполи, но вскоре запросил экстренную посадку из-за неисправности на борту. Через некоторое время воздушное судно пропало с радаров, а вскоре его обломки нашли на пустыре в районе Хаймана.

На борту находились восемь человек: начальник Генштаба Вооруженных сил Ливии генерал-лейтенант Мухаммед Али аль-Хаддад, четверо его сопровождающих и три члена экипажа. Все они погибли.