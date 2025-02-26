На Маврикии местные жители начали терроризировать россиян

Shot: на Маврикии грабитель проник в виллу к российским туристам и украл деньги

Россияне стали бояться посещать Маврикий. Местные жители нападают на них, грабят виллы и угрожают расправой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Одно из нападений произошло в самом спокойном районе острова. Россиянин вместе с подругой арендовали виллу в Перейбере. Ночью в дом проник незнакомец в маске и перчатках. Он приставил к животу туристов свинокол и потребовал драгоценности.

Путешественники отдали грабителю телефоны и часы, после чего он ушел. Однако через некоторое время хулиган вернулся. Туристу удалось договориться с ним и обменять вещи на тысячу долларов.

Незнакомец согласился на сделку и оставил их, но опять ненадолго. Вернулся через несколько минут и потребовал воды. Выпил три литра, а потом окончательно оставил россиян в покое. Предположительно, он был под наркотиками.

Сейчас путешественники живут с хозяином виллы, который нанял им охрану и сменил замки. Теперь многие россияне на острове боятся за свою безопасность. Некоторые начали переезжать в отели из вилл.

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