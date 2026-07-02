На Мальте начался суд над отельером, подозреваемым в убийстве журналистки

Times of Malta: отельера на Мальте будут судить за убийство журналистки

На Мальте начался суд над отельером Йоргеном Фенеком, которого обвинили в причастности к убийству самой известной журналистки страны Дафне Каруаны Галиции. Об этом сообщила Times of Malta .

Каруана Галиция погибла в 2017 году при взрыве бомбы, заложенной в ее автомобиль. Она занималась расследованиями коррупционных схем и изучала офшорные связи компании 17 Black, бенефициаром которой был Фенек.

Убийство вызвало политический кризис на Мальте. На фоне расследования премьер-министр страны Джозеф Мускат в 2020 году ушел в отставку.

Исполнителей взрыва задержали вскоре после убийства. Они признались в преступлении. Двое получили пожизненные сроки, еще несколько фигурантов пошли на сделку со следствием. Им смягчили наказание.

Посредник Мелвин Теума получил помилование за показания против Фенека. Бизнесмена задержали на яхте в 2019 году при попытке покинуть Мальту. Обвинения он отверг. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение.