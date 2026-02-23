На Макрона обрушился шквал критики за слова о помощи Украине

Филиппо: Макрон в полном безумии после слов о кредите Украине

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо подверг жесткой критике президента Франции Эммануэля Макрона после его заявлений о поддержке Украины. Свою позицию он озвучил в соцсети X .

Поводом для комментария стали слова президента о выделении Киеву крупного кредита и подготовке нового пакета ограничительных мер против России.

«Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдает самые нелепые обещания», — написал политик.

Филиппо добавил, что такая линия идет вразрез с интересами жителей Франции. Отдельно он отметил, что лидер страны готов продвигать решения по Украине, несмотря на возможные разногласия внутри ЕС. В том числе, учитывая позицию Венгрии, которая может блокировать часть инициатив.

Ранее Макрон заявлял, что в Евросоюзе обсуждаются новые меры в рамках 20-го пакета санкций. В том числе — полный запрет морских перевозок и сопутствующих услуг для экспорта российской нефти.