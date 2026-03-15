На Кубе протестующие забросали камнями здание комитета Компартии

На Кубе протестующие в городе Морон атаковали здание муниципального комитета Коммунистической партии. Об этом сообщило МВД страны в соцсети.

По информации правоохранителей, ночью группа местных жителей устроила шествие по улицам, выражая недовольство перебоями в электроснабжении и проблемами с продуктами питания. Через некоторое время акция обернулась актом вандализма.

«Небольшая группа людей забросала камнями вход в здание и устроила пожар на улице, используя мебель из приемной», — рассказали в МВД.

Повреждения также получили расположенная рядом аптека и торговая точка сети Tiendas Caribe.

