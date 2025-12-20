На Корсике полиция застрелила мужчину, угрожавшего прохожим ножом

На Корсике полицейским прошлось застрелить вооруженного ножом мужчину, который нападал на проходящих мимо людей. Об этом сообщила официальный представитель нацполиции Франции Агата Фуко в соцсети X .

«Примерно в 12:30 (14:30 по московскому времени — прим. ред.) полицейские из национальной полиции Южной Корсики нейтрализовали в Аяччо человека, угрожавшего холодным оружием зевакам и продавцам», — говорится в посте.

Вмешавшийся сотрудник получил легкие травмы.

По информации агентства France-Presse, все произошло в центре города. Для задержания правоохранители сначала использовали электрошоковый пистолет, однако мера не помогла. После чего один из полицейских применил огнестрельное оружие.

