Рязанские полицейские по ошибке покалечили учительницу

Полицейские в Рязани по ошибке приняли учительницу за закладчицу. Во время жесткого задержания пожилой женщине сломали руку, сообщило издание MK.RU .

После задержания медики диагностировали у женщины перелом плеча и разрыв сухожилий. Судебно-медицинская экспертиза оценила причиненный ее здоровью вред как тяжкий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Адвокат потерпевшей Сергей Антонов рассказал о ходе расследования.

«Провели очную ставку с одним из сотрудников, он остался при своих показаниях. Если коротко, полицейский сказал, что они действовали законно, однако задержания, как такового, по его словам, не было», — сказал он.

Юрист добавил, что полицейские не составляли процессуальные документы, но наручники педагогу надели. Они заподозрили в ее действиях якобы формальные признаки правонарушения.

Сама учительница рассказала на очной ставке, что силовики схватили ее за предплечье, вырвали телефон, а когда она попыталась вырваться — применили прием-бросок. Также они на нее «кричали, таскали за наручники, били о машину, угрожали выбить зубы, а иногда и убить».

Адвокат отметил, что эти сотрудники продолжают работать, но появилась информация об аналогичном происшествии с их участием в декабре 2024 года.

По его словам, статья, по которой возбудили дело, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

