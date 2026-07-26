На Китай обрушился тайфун «Хунся» с ветром до 45 метров в секунду

На южную китайскую провинцию Гуандун обрушился тайфун «Хунся» со скоростью ветра до 45 метров в секунду. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция КНР.

Тайфун «Хунся» (международное название — Noul) вышел на сушу в районе поселка Пинхай уезда Хуэйдун города Хуэйчжоу 26 июля около 03:50 по местному времени (22:50 по московскому времени). Сила ветра в эпицентре достигала 14 баллов, что соответствует категории сильного тайфуна.

По данным китайских метеорологов, циклон продолжит смещаться в северо-западном направлении и будет постепенно ослабевать. Жителей предупредили о сильных дождях и ветре в провинции Гуандун, а также на сопредельных территориях.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за ураганного ветра и сильного дождя произошло отключение тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения поездов.