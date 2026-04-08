На Кипре скончалась пережившая блокаду Ленинграда россиянка

Блокадница Галина Мацкина умерла на Кипре в возрасте 98 лет

На Кипре 6 апреля скончалась Галина Мацкина, перенесшая блокаду Ленинграда и эвакуировавшаяся по Дороге жизни. Об этом сообщила пресс-служба посольства России.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 6 апреля 2026 года в возрасте 98 лет ушла из жизни проживавшая на Кипре наша соотечественница, ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Галина Борисовна Мацкина», — объявили дипломаты.

Она застала блокаду, будучи подростком. После долгих мучений в окруженном городе эвакуировалась по Ладожскому озеру в числе других спасенных ленинградцев. Позднее перебралась на Кипр. В 2025 году посол Мурат Зязиков вручил Мацкиной юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».