Памятные мероприятия в честь освобождения Ленинграда прошли в Подмосковье

27 января в школах и колледжах Московской области прошли мероприятия, посвященные 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Они были направлены на сохранение исторической памяти о героизме и стойкости ленинградцев в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

В этот день вместо обычного звонка прозвучал фрагмент из Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича. Выбор произведения неслучаен: его премьера состоялась в блокадном Ленинграде летом 1942 года и стала символом несгибаемого духа людей, переживших блокаду.

Школьники посмотрели документальную ленту «Город-герой Ленинград» режиссера Арины Шараповой. Фильм рассказал о героической обороне города в годы войны и значении Ленинграда в победе над фашизмом.

В Долгопрудненской гимназии наставники движения «Орлята России» из старших классов провели лекцию для младшеклассников о жизни детей в блокадном Ленинграде. Также они организовали мастер-класс по созданию белых ангелов в честь детей-героев. Участница «Орлят России» Ульяна Кулакова отметила: «Поделки в виде ангелов дали понять малышам, что все плохое обязательно заканчивается, самое важное — уметь ценить то, что имеешь сейчас, дорожить семьей».

Студенты и преподаватели колледжа «Энергия» посетили моноспектакль «Метроном». Постановка рассказала историю молодой женщины в блокадном Ленинграде, затронув темы страдания, голода и холода, а также любви и стойкости духа.

В Чеховском техникуме прошел цикл памятных мероприятий, включая торжественные занятия и просмотр документального фильма «Помнить, чтобы жить!».